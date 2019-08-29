Владивосток, , 08:31 — REGNUM

Новая волна паводка топит Приморье — идёт подъём уровня воды в реках, размывает дороги, подтопляет населённые пункты и сельхозугодья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Синоптики и спасатели предупреждают о разливе реки Раздольная, затоплении низин в окрестностях Уссурийска.

На реках Хасанского, Шкотовского, Партизанского районов пошёл незначительный спад воды, но предстоящие ливни могут ухудшить ситуацию.

Продолжается подъём на реках Пограничного, Михайловского, Анучинского, Яковлевского, Кировского, Лесозаводского районов, пока без разливов и затоплений.

Стоит вода в пойме рек Уссури, Большая Уссурка, Илистая, Абрамовка и Комиссаровка.

«В ближайшие трое суток на реках края ожидаются преимущественно подъёмы уровня воды. Наиболее интенсивные подъемы воды до 0,5 м, ожидаются на реках Пограничного, Ханкайского, Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Яковлевского районов, на отдельных участках с подтоплением отдельных пойменных участков», — предупреждают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье и во Владивостоке объявлен режим ЧС. Идут ремонтно-восстановительные работы, Владивосток очищают от поваленных деревьев, камней и грунта. Из подтопленных домов эвакуируют жителей, фермеры лишились урожая, который погиб под водой. В Хасанском районе прервано железнодорожное сообщение, посёлок Славянка стоит в воде.