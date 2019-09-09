Берлин, , 13:31 — REGNUM В Германии скоростной междугородний поезд InterCity столкнулся с диким животным, в результате чего 450 пассажирам пришлось возвращаться на станцию отправления в Берлин, пишет газета Berliner Morgenpost.

Вечером 8 сентября поезд, следовавший из Берлина в Хамм, столкнулся с диким животным на территории федеральной земли Бранденбург в лесополосе. Повреждения поезда оказались настолько серьезными, что продолжать путь оказалось невозможно. 450 пассажиров в течение полутора часов ждали прибытия другого поезда, который вернул их в Берлин. Поезда были переведены на запасную линию, поэтому движение не было нарушено.

По информации полиции, поезд, по всей видимости, столкнулся с оленем. Железнодорожная компания Deutsche Bahn ее не подтвердила.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года машинист поезда InterCity, следовавшего из Гамбурга в Лейпциг, оказался на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения и пропустил остановку на станции.

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