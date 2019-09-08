Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 13:06 — REGNUM Жителей микрорайона Менделеева в городе Комсомольске-на-Амуре попросили подготовиться к эвакуации власти города из-за шторма на Амуре. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба городской администрации.

Администрация города предупреждает жителей о том, что в ночь с 8 на 9 сентября ожидаются сильные ливни и порывистый ветер. На реке Амур будет шторм, возможен перехлёст воды через защитные сооружения.

В связи с ухудшением метеоусловий власти города обратились к жителям частного сектора микрорайона Менделеева по возможности переночевать у родственников, знакомых, либо в пункте временного размещения.

При отсутствии такой возможности жителей попросили быть готовыми к возможной эвакуации, подготовить плащи и сапоги, держать документы под рукой, а все ценные вещи перенести на чердак либо на второй этаж дома.

Отмечается, что на случай экстренной эвакуации на улицах посёлка будут дежурить автобусы, которые отвезут граждан в пункты временного размещения. Жителей попросили обращать внимание на объявления по громкоговорителям и выполнять требования сотрудников МЧС и администрации города.

В Хабаровском крае в настоящее время объявлен режим ЧС из-за паводка. Кроме того, к региону приближается тайфун «Линлин»

Ранее ИА REGNUM сообщало об обесточивании девяти поселений в Хабаровском крае из-за резкого ухудшения метеоусловий, свзанного с приближением тайфуна «Линлин».

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