Хабаровск, , 09:08 — REGNUM В единый день голосования из-за тайфуна без электроэнергии остались 9 населенных пунктов в Хабаровском крае, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отключения электроэнергии имеют место в Вяземском и Бикинском районах края. Энергетики работают в режиме повышенной готовности, стараются оперативно устранять обрывы проводов. Но работу специалистов осложняет штормовой ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября выбирают депутата Госдумы РФ, депутатов краевой думы, мэров городов, муниципальных депутатов.