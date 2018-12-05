ЕСПЧ отказал Москве в пересмотре дела Pussy Riot

Страсбург, Франция, , 03:36 — REGNUM Запрос Москвы в Европейский суд по правам человека о вынесении дела Pussy Riot на рассмотрения Большой палаты отклонен, сообщается на сайте ЕСПЧ.

«Запрос на передачу отклонен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение приняла специальная комиссия ЕСПЧ, в состав которой входят пять человек. Они решили, что дело пересматриваться не будет, решение «является окончательным».

Напомним, российский Минюст обратился в ЕСПЧ в июле 2018 года — после того, как европейский суд обязал российские власти выплатить двум участницам группы компенсацию морального вреда (€16 тысяч и €5 тысяч) и €12 тысяч — чтобы возместить судебные издержки.

Россию обязали это сделать в связи с тем, что российская сторона якобы нарушила четыре статьи европейской конвенции по правам человека, касающиеся запрета пыток, права на личную свободу и неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство и на свободу самовыражения.

Москва тогда обжаловала решение ЕСПЧ и потребовала рассмотреть его в Большой палате суда. Однако теперь оно не будет пересмотрено.

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