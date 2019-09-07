Москва, , 15:47 — REGNUM Тяжёлые травмы получил рабочий после падения на него бетонной плиты в городе Москве. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Инцидент случился на севере Москвы возле дома на Дмитровском шоссе. Бетонная плита придавила рабочего во время работ по замене труб канализации, которые проводились в котловане.

Мужчина был госпитализирован с переломом костей таза. Причины падения плиты в настоящее время неизвестны. Полиция начала расследование обстоятельств ЧП.

Отмечается, что работы на месте происшествия проводились в интересах Мосводоканала субподрядной организацией «Экосеть».

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего при обвале грунта в Кабардино-Балкарии во время проведения земляных работ.

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