Нальчик, , 18:49 — REGNUM Обвал грунта при проведении земляных работ произошел в столице Кабардино-Балкарии В результате происшествия погиб рабочий, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился на улице Лермонтова около 15:20. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов мужчину без признаков жизни. Его тело передано следственной группе.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону, по данному факту инициирована доследственная проверка. Следователи выяснили, что погибшему было 38 лет. Во время строительных работ не была произведена уборка грунта на безопасное расстояние, из-за чего произошло его осыпание.

В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

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