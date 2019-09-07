Хабаровск, , 09:30 — REGNUM Десять муниципальных образований оказались в зоне затопления в Хабаровском крае в результате прохождения целого комплекса неблагоприятных погодных явлений. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, частичное подтопление отмечено в 83 населённых пунктах. При этом в 51 из них подтоплены 231 частный дом и 914 приусадебных участков. Частично затопленными оказались 96 участков межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.

В зоне подтопления остаются 2100 дачных участков. На территории Хабаровского края готовы к приёму людей 16 пунктов временного размещения, общей вместимостью 657 человек. В настоящее время работают три из них.

Сотрудники МЧС постоянно ведут мониторинг обстановки с помощью плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. В населённых пунктах, где обстановка наиболее сложная, организовано постоянное дежурство спасателей. Населению оказывается необходимая помощь, организован подвоз воды, для проезда в затопленных местах действуют лодочные переправы.

Всего для ликвидации последствий паводка привлечено более 800 человек и 200 единиц различной техники, в том числе 22 плавсредств.

По прогнозам синоптиков в течение двух суток ожидается спад уровня воды на реке Амур у города Хабаровска. Вода будет убывать на 10−15 см в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтоплении 231 дома в Хабаровском крае.

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