Хабаровск, , 05:49 — REGNUM О подтоплении 231 жилого дома и 914 приусадебных участков сообщили 7 сентября в пресс-службе управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Уточняется, что в паводковой зоне находится десять муниципальных образований. Зона подтопления затронула 83 населённых пункта.

«Кроме того, фиксируются переливы воды на 96 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населённых пунктов. Также в зоне подтопления находится около 2 100 дачных участков», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: Путин распорядился выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 сентября, в Хабаровском крае частичное подтопление было зафиксировано в 78 населённых пунктах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае количество подтопленных домов уменьшилось до 207