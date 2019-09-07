Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Информация о гибели на судне Conception в Калифорнии гражданки РФ проверяется, сообщили 7 сентября в пресс-службе российского посольства в США.

Посольство РФ в Вашингтоне (сс) Aaron Siirila

В посольстве отметили, что проверяют, соответствует ли действительности распространённая массмедиа информация о гибели на Conception уроженки России Ю.Крашенной.

Соответствующий запрос направлен в Госдеп. Российская сторона собирается установить, является ли Крашенная гражданкой РФ.

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Напомним, пожар на Conception произошёл 2 сентября. Погибли 34 человека, 18 из которых идентифицированы. Одно тело так и не найдено.

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