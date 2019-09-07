Санта-Барбара, США, , 00:46 — REGNUM Из 34 погибших во время пожара в Калифорнии на судне Conception идентифицированы 18, передаёт KTLA..

Напомним, пожар на прогулочном судне у острова Санта-Крус произошёл в ночь на 2 сентября 2019 г. После пожара судно затонуло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, погибли 34 человека, но найдены тела только 33. Экипаж пытался спасти пассажиров.

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