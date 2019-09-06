Бишкек, , 16:09 — REGNUM В турбинном цехе ТЭЦ столицы Киргизии сегодня, 6 сентября, произошла авария, в результате которой пострадали два электрослесаря, — пишет «Kaktus.media».

По имеющимся данным, пострадавшие работник теплоэлектроцентрали получили легкие ожоги. Их госпитализировали в Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Поломку турбины уже устранили. Выяснением причин аварии, произошедшей на главном столичном энергообъекте, займется специальная комиссия.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли две крупных аварии. Из-за этого в самые холодные дни прошлой зимы горожане остались без центрального отопления.