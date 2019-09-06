Луганск, 6 сентября 2019, 15:25 — REGNUM Украинские силовики лишились очередного беспилотника, заявил 6 сентября во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он рассказал, что беспилотный летательный аппарат типа «Фурия» был сбит ПВО ЛНР в районе населённого пункта Первомайск.
Благодаря видео, оставшемуся в памяти аппарата, экспертам удалось обнаружить позиции украинской артиллерии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие народной милиции ДНР уничтожили сразу три беспилотника ВСУ, которые пытались корректировать артиллерийские обстрелы территории ДНР.
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