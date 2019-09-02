Донецк, , 17:24 — REGNUM Подразделения Донецкой Народной республики за последние сутки уничтожили три беспилотных летательных аппарата украинских карателей, при помощи которых он корректировали артиллерийский обстрел населённых пунктов, заявил 2 сентября журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

При этом Дмитрий Астрахань отметил, что один из сбитых аппаратов был уничтожен в Коминтерново во время пристуствия там международных наблюдателей.

Уточняется, что украинские силовики целенаправленно ведут артиллерийский огонь по жилым кварталам, используя беспилотники для корректировки.

«За вчерашний день нами уничтожено три украинских беспилотника, которые использовались для корректировки обстрелов Коминтерново и Горловки. Важно отметить, что одним из уничтоженных нами беспилотников был украинский «Лелека», который вел наблюдение в районе Коминтерново в период нахождения там международных наблюдателей», — сказал Дмитрий Астрахань.

Напомним, один из пунктов Минских соглашений, утвержденных ООН и подписанных республиками и Киевом, запрещает использовать беспилотники у линии соприкосновения. В этой зоне разрешается использовать только БПЛА наблюдательной миссии ОБСЕ.

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