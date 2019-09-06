Москва, , 12:35 — REGNUM В Московской области совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Сообщение о произошедшем поступило в полицию 6 сентября около 01:30. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Было установлено, что злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, расположенного в городском округе Истра, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

«По данному факту […] возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», — уточнила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что расследование преступления взято на контроль руководством МВД России.