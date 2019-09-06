Кызыл, , 12:36 — REGNUM В Туве будут судить 36-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве родной сестры. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, она превысила пределы необходимой обороны.

Две сестры поссорились 29 мая 2019 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В ходе начавшейся драки 30-летняя женщина схватила нож и пригрозила убийством старшей сестре. Однако в какой-то момент бросила нож на пол.

«Обвиняемая, предположив, что младшая сестра продолжит нападение на нее, превышая пределы необходимой обороны, за волосы потянула потерпевшую вниз и в это время нанесла ножом два удара по ее телу», — сообщили в СКР.

Жертве были нанесены проникающие в грудную клетку колото-резаные ранения с повреждениями внутренних органов и кровеносного сосуда, которые осложнились массивным и наружным кровотечением. В результате повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Туве вынесли приговор двум женщинам, убившим супружескую пару и двух малолетних детей.

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