Ак-Довурак, , 13:29 — REGNUM

В Туве вынесен приговор ранее несудимым сёстрам из города Ак-Довурака — 22-летней и 27-летней. Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в Следственном комитете РФ, старшая сестра признана виновной в убийстве, младшая — в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

Установлено, что в марте 2017 года жительница Ак-Довурака вернулась домой с двумя дочерьми (шестилетней и четырёхлетней) и увидела там мужа с двумя незнакомыми ей девушками в состоянии алкогольного опьянения.

Между хозяйкой и 27-летней гостьей возникла драка. Гостья много раз ударила хозяйку ножом по телу. Затем подключилась младшая сестра, которая при ребёнке также стала бить женщину ножом.

После этого 22-летняя женщина стала бить ножом мужчину и убила двух малолетних девочек. Она же подожгла вещи в квартире для имитации пожара.

Суд приговорил 27-летнюю женщину к шести годам колонии общего режима. 22-летней осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии общего режима. Также она должна пролечиться у врача-психиатра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области мужчина убил мать за то, что она не дала ему денег. Он избил женщину и нанёс ей множество порезов скальпелем.

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