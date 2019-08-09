Кызыл, , 06:19 — REGNUM

Глава Тува Шолбан Кара-оол поручил министру юстиции республик досконально изучить приговор по делу об убийстве семьи. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

"А если говорить о решении суда, который вызвал вчера у людей вопросы, эмоции, неприятие, то я попрошу министра юстиции Республики Тыва досконально изучить судебный документ и оказать родным потерпевших юридическую поддержку при подаче апелляции в высшую инстанцию», — отметил он.

Он также попросил работников социальных служб поддержать девочку, потерявшую родителей и младших сестёр. По его словам, она поступила в Кызылское президентское кадетское училище.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное происшествие произошло в марте 2017 года. Две сестры — 27 и 22 лет убили супружескую пару, а также двух малолетних детей. Суд приговорил их к 6 и 14 годам лишения свободы.

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