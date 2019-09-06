Мурманск, 6 сентября 2019, 11:51 — REGNUM Мертвого кита обнаружили посетители Айновских островов в Баренцевом море. Фото находки очевидцы опубликовали Вконтакте.
Айновские (Айновы) острова, которые располагаются в пяти километрах от полуострова Средний, являются частью Кандалакшского заповедника.
Напомним, что подобные находки жители северных регионов обнаруживают все чаще. Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года мертвого кита обнаружили в районе поселка Териберка, а в прошлом году на берег Белого моря выбросило краснокнижного высоколобого бутылконоса.
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