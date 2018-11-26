На берег Белого моря выбросился кит

Архангельск, , 15:51 — REGNUM На берегу Белого моря у деревни Лопшеньга Приморского района Архангельской области местные жители обнаружили выброшенное штормом необычное животное. Об этом они сообщили в национальный парк «Русская Арктика». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Сотрудники отдела науки связали их со специалистами Мурманского морского биологического института (ММБИ), в частности, с известным биологом, кандидатом биологических наук Ольгой Светочевой. В результате удалось определить вид животного — это высоколобый бутылконос. Это китообразное, обитающее на севере Атлантического океана до уровня полярных льдов, известно своей способностью погружаться на большие глубины, питается преимущественно кальмарами.

Как сообщили ИА REGNUM в национального парка «Онежское Поморье», который находится в 300 метрах от места находки, этот кит занесён в Красную книгу.Его длина составляет 9,2 метра, размах хвостового плавника 2,3 метра, обхват в районе грудного плавника пять метров.

«Специалисты подтверждают, что увидеть высоколобого бутылконоса в Белом море крайне необычно. Причины выброса на берег млекопитающего не ясны, но будем держать в курсе событий», — заявил представитель «Онежского Поморья».

По словам заместителя директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе, к.б.н. Ивана Мизина, увидеть высоколобого бутылконоса в Белом море крайне необычно.

«Можно с уверенностью говорить о том, что животное проникло через Баренцево море. В целом же миграции и обитание бутылконосов в водах российской Арктики мало изучены, — отметил Иван Мизин. — Поэтому любые сведения о его встречах и возможность увидеть пусть даже погибшее животное очень важны. В последний раз подобное свидетельство было зарегистрировано в Белом море в прошлом веке».

Любые подобные сведения о выброшенных на берег морских млекопитающих, в частности, китах на побережье Белого и Баренцева морей крайне важны для учёных, потому что они дают дополнительные данные и расширяют знания об ареале этих китов, его сужении или расширении, состоянии животных.

«К сожалению, удалённость и труднодоступность большей части побережий Белого и Баренцева морей является препятствием для специалистов в получении полной информации о выброшенных морем животных, — отметил Иван Мизин. — Поэтому очень важно, чтобы местные жители, делающие подобные находки, сообщали о них в природоохранные и научные учреждения, как это было сделано в 2017 году, когда рядом с Нарьян-Маром был найден выброшенный морем кашалот. Мы благодарим жителей Лопшеньги за сообщение о бутылконосе и помощь Академии наук в сборе материалов для генетического анализа и других исследований».