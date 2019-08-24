Нарьян-Мар, , 17:56 — REGNUM

Житель Ненецкого АО обнаружил на берегу Белого моря останки крупного животного.

Останки крупного животного обнаружил житель Ненецкого АО Nao24.ru

Как пишет nao24.ru, местный житель, обнаружил находку в 20 км от деревни Несь после сильного отлива.

«Мы проезжали мимо и увидели, что на берегу лежит какой-то большой объект. Когда подошли ближе увидели рёбра, позвоночник длиной 1,5−2 метра. Также у данного животного был хвост. Передней части не было, но поскольку объект волосатый, имеется хвост и видны лапы, мы подумали, что это зубр», — цитирует издание Александра, нашедшего останки.

Мужчина сделал несколько снимков находки, рассматривая которые, люди предполагали, что ему удалось обнаружить останки мамонта.

Но в Ненецком краеведческом музее обе версии отклонили. По предварительным оценкам экспертов, на фото запечатлено китообразное животное, возможно кашалот.

«Такие выводы можно сделать по расположению и размерам позвонков и рёбер, что это морское животное. Для зубра у объекта слишком большой позвоночник. Вторая версия, с мамонтом, тоже неверна. У нас есть фрагменты останков мамонта. Они тысячелетиями лежали в земле и как правило имеют тёмно-коричневый цвет. Судя по фото кости белоснежные, а это значит, что они относительно свежие», — пояснили в музее.

Сотрудники музея собираются посетить место обнаружения останков для более подробного их изучения. Также фотографии Александра были отправлены для изучения в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на берег Белого моря в Архангельской области выбросило краснокнижного кита — высоколобого бутылконоса. Как этот кит, обитающий в водах Северной Атлантики, оказался в Белом море — учены пока не выяснили.