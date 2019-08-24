Нарьян-Мар, 24 августа 2019, 17:56 — REGNUM

Житель Ненецкого АО обнаружил на берегу Белого моря останки крупного животного.

Останки крупного животного обнаружил житель Ненецкого АО
Останки крупного животного обнаружил житель Ненецкого АО
Nao24.ru

Как пишет nao24.ru, местный житель, обнаружил находку в 20 км от деревни Несь после сильного отлива.

«Мы проезжали мимо и увидели, что на берегу лежит какой-то большой объект. Когда подошли ближе увидели рёбра, позвоночник длиной 1,5−2 метра. Также у данного животного был хвост. Передней части не было, но поскольку объект волосатый, имеется хвост и видны лапы, мы подумали, что это зубр», — цитирует издание Александра, нашедшего останки.

Мужчина сделал несколько снимков находки, рассматривая которые, люди предполагали, что ему удалось обнаружить останки мамонта.

Но в Ненецком краеведческом музее обе версии отклонили. По предварительным оценкам экспертов, на фото запечатлено китообразное животное, возможно кашалот.

«Такие выводы можно сделать по расположению и размерам позвонков и рёбер, что это морское животное. Для зубра у объекта слишком большой позвоночник. Вторая версия, с мамонтом, тоже неверна. У нас есть фрагменты останков мамонта. Они тысячелетиями лежали в земле и как правило имеют тёмно-коричневый цвет. Судя по фото кости белоснежные, а это значит, что они относительно свежие», — пояснили в музее.

Сотрудники музея собираются посетить место обнаружения останков для более подробного их изучения. Также фотографии Александра были отправлены для изучения в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на берег Белого моря в Архангельской области выбросило краснокнижного кита — высоколобого бутылконоса. Как этот кит, обитающий в водах Северной Атлантики, оказался в Белом море — учены пока не выяснили.