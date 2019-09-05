Колпино, Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Двое мальчиков, 2008 и 2009 годов рождения, сбиты иномаркой в Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга).

Наезд на детей произошел 5 сентября в 16:30 мск у дома №19 по улице Братьев Радченко. За рулем автомобиля Mazda находился мужчина 1985 года рождения.

По предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дети вышли на проезжую часть вне пешеходного перехода из-за стоящего автобуса.

Пострадавшие доставлены в больницу удовлетворительном состоянии.

«По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в дорожной полиции.

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