Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM

Водитель, сбивший насмерть 16-летнюю велосипедистку в Лужском районе Ленинградской области вечером 19 августа, задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщила 20 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В понедельник в 21:15 на 7 км автодороги Городец — Конезерье водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на велосипедистку 2003 года рождения, двигавшуюся по обочине, и скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Позже машину со следами наезда нашли брошенной. Она принадлежит местному жителю.

«Следственным отделом ОМВД России по Лужскому району ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении подозреваемого в совершении ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — добавила Ирина Волк.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция ищет водителя, насмерть сбившего девочку на велосипеде в Ленобласти