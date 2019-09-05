Хабаровск, , 08:04 — REGNUM В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 79 населенных пунктов, подтоплены 213 жилых домов. Об этом сообщает 5 сентября пресс-центр регионального главка МЧС России.

Подтопление частных жилых домов произошло в 49 населенных пунктах, в остальных случаях частично подтоплены территории городов и сел. Вода также зашла на 888 приусадебных участков.

Гребень паводка к утру 5 сентября миновал село Троицкое в Нанайском районе и движется в направлении Комсомольска-на-Амуре. «Большая вода» достигнет города через три-четыре дня. В настоящее время в городском частном секторе подтоплено 106 домов и 308 приусадебных участков, 33 человека находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре досыпают дамбы. Самую опасную из них хотят довести до уровня 9 метров.

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