Киев, 5 сентября 2019, 12:08 — REGNUM В Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий сыну бывшей главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщило 5 сентября издание «Новое время».
Гонтарева заявила, что против неё развёрнут «политический террор».
Событие прокомментировал юрист Андрей Портнов, который считает Гонтареву причастной к коррупционным схемам экс-президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский районный суд Киева принял решение о силовом приводе Гонтаревой на допрос в государственное бюро расследований Украины.
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Проблема в том, что экс-глава нацбанка Украины живёт в Лондоне и не собирается ехать на Украину добровольно.
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