Киев, , 12:08 — REGNUM В Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий сыну бывшей главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщило 5 сентября издание «Новое время».

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжёлыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», — рассказала экс-чиновница.

Гонтарева заявила, что против неё развёрнут «политический террор».

Событие прокомментировал юрист Андрей Портнов, который считает Гонтареву причастной к коррупционным схемам экс-президента Украины Петра Порошенко.

«СМИ написали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль сына Гонтаревой. Так обычно бывает, когда готовишься попросить убежище и формируешь доказательства, что в твоей стране тебе угрожает опасность и тебя туда нельзя выдавать», — написал Портнов в своём telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский районный суд Киева принял решение о силовом приводе Гонтаревой на допрос в государственное бюро расследований Украины.

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Проблема в том, что экс-глава нацбанка Украины живёт в Лондоне и не собирается ехать на Украину добровольно.

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