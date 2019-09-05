Киев, , 10:19 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают разрешение Печерского районного суда Киева Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что Гонтарева, которая после время живет в Великобритании, фигурирует в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Нацбанка Украины с целью получения неправомерной выгоды. Соответствующее дело было открыто силовиками 31 июля 2019 года. Гонтарева уже дважды не явилась на допрос и не сообщила причину неявки.

«Выцарапать Гонтареву из Великобритании будет очень сложно. Она может даже попросить политического убежища», — комментирует ситуацию политолог Кирилл Сазонов.

По его мнению, хороший дорогой адвокат может выиграть процесс или растянуть на годы, что не мешает ГБР Украины раскручивать дело.

«Очень интересные мишени… Под удар попадают сразу большинство ее (Гонтаревой) партнеров. Это, естественно, Петр Порошенко, это нынешнее руководство Нацбанка… рикошетом заденет и многих», — отмечает политолог.

«Список потенциальных жертв и список заказчиков (в том числе и политических) очень широк. Власти, кстати, нужны «виноватые папередники»», — добавляет Сазонов, предполагая, что новая власть таким образом пытается «подвесить» некоторых своих предшественников.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа Гонтарева заявили украинским СМИ, что никаких повесток не получала и не намерена ехать в Киев на допросы.

«Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон… Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть», — сказала экс-глава Нацбанка.

В конце августа в Лондоне Гонтареву сбила машина на перекрестке в центре города, ее госпитализировали с серьезными травмами.

«Поломала все кости стопы, и еще повреждены колени… Мои друзья не верят, что это несчастный случай, и считают, что Коломойский перешел от угроз к действиям», — заявила пострадавшая в комментарии прессе.