Лондон, , 10:37 — REGNUM

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не явится 12 августа на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ). Об этом она заявила 6 августа изданию The Page.

«Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон… Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть», — рассказала она.

Напомним, ранее ГПУ опубликовала повестку на имя Гонтаревой. Её ждут в прокуратуре 12 августа для дачи показаний по делу олигарха Курченко. В 2019 году следователи вызывали Гонтареву трижды, но она не являлась на допросы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований Украины начало расследование против экс-президента Украины Петра Порошенко. Порошенко и Гонтареву подозревают в сговоре, в результате которого за границу были незаконно выведены средства из концерна «Укроборонпром».

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