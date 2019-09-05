Нью-Дели, , 08:13 — REGNUM По меньшей мере 23 человека погибли, ещё 27 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники на севере Индии в штате Пенджаб. Об этом 5 сентября сообщил телеканал NDTV.

ЧП произошло в городе Батала 4 сентября. Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжалась до глубокой ночи и была возобновлена рано утром.

Взрывом было полностью разрушено кирпичное здание фабрики и повреждены здания, расположенные рядом. По информации телеканала, полученной от местных жителей, у владельцев фабрики не было лицензии на производство пиротехнической продукции.

Причины взрыва остаются неизвестными. Начато расследование обстоятельств ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 погибших в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в Индии.

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