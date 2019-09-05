Хабаровск, , 08:01 — REGNUM В Хабаровском крае бюджет на противопаводковые мероприятия увеличат на 400 млн рублей. Такое решение принято правительством Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Планируем начать строить дамбу в подтопленном сейчас посёлке Корсаково-2, стоимость строительства 784 млн рублей, 100 млн из этой суммы мы хотим взять на себя, также ещё примерно на 100 млн хотим провести работы в других поселениях, попадающих в зону паводка. Не менее 200 млн необходимо на противопаводковую борьбу по Комсомольску-на-Амуре», — сказал губернатор края Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Комсомольске-на-Амуре ухудшается, гидрологи ещё раз ухудшили прогноз по паводку — он может превысить 8,5 метра. Каждые сутки Амур у города прибавляет 10−15 см.