Хабаровск, , 09:37 — REGNUM Прогноз по амурскому паводку у Комсомольска стал ещё более негативным. По данным гидрологов, уровень реки у города может достигнуть отметки 8,5 метров, а не 8,2 метра, как прогнозировали ранее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Амурский паводок-2019 признан вторым по силе за всю историю измерений

Власти Хабаровского края заверяют, что ситуация в Комсомольске находится под полным контролем. Там продолжается досыпка дамб. В городе уже есть дамбы, способные выдержать натиск воды до 11 метров. Самая опасная дамба поднята на уровень 870 см, и работа там не прекращается круглосуточно. За 3−4 дня планируется довести её до уровня 9 метров. Протяженность защитных дамб в городе Юности на сегодняшний день составляет более 40 км. Их укреплением занимаются спасатели, специальные службы и волонтеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре развернуты 3 ПВР вместимостью 240 человек. Пока в них размещено 32 человека, в том числе 11 детей. От паводка в Хабаровском крае уже пострадали 72 населённых пункта, в зоне подтопления — 182 жилых дома, более 1800 дачных участков.