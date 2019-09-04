Ньюбери, , 15:58 — REGNUM Супруги из Великобритании невольно стали перевозчиками нелегального мигранта, возвращаясь домой из заграничного отпуска, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на британские СМИ.

Супруги Саймон и Салли Фентон обнаружили «третьего лишнего» лишь когда вернулись из Франции к своему дому в Ньюбери. Внезапно багажный бокс на крыше их автомобиля зашевелился, и из него сначала показалась нога, а потом рука. Из щели в боксе с пораженными хозяевами попытался заговорить на ломаном голландском и немецком языках человек.

Прибывшая на место происшествия полиция освободила его при помощи лома. Молодой человек представился 17-летним уроженцем Египта. Он был помещен под арест.

Саймон Фентон подозревает, что этот тайный пассажир пробрался в багажник ночью, когда машина стояла во французском пору Кале в ожидании погрузки на паром. Очевидно, ему кто-то помог: автобокс был закрыт снаружи, а находившиеся внутри камера и обувь были украдены.

Как сообщало ИА REGNUM 2 августа, украинские пограничники пресекли попытку гражданина Молдавии въехать на территорию Украины в багажнике.