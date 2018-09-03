Гражданин Молдавии пытался в багажнике незаконно проникнуть на Украину

Киев, , 07:39 — REGNUM Два гражданина Молдавии пытались пересечь границу Украины в Сумской области, сообщает 2 сентября пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Сумской области на российско-украинской границе. Украинские пограничники оставили автомобиль Volvo, за рулем которого ехал гражданин Молдавии из России на Украину. Обыскав машину, пограничники обнаружили в багажнике скрывавшегося человека, которые был спрятан за стиральной машиной и личными вещами водителя. Спрятанный человек оказался гражданином Молдавии, которому ранее был запрещен въезд на Украину сроком на три года.

В итоге жителю Молдавии, пытавшемуся незаконно проникнуть на территорию Украины, увеличили срок запрета въезда в страну до 10 лет. Въехать на Украину в багажнике ему также не позволили.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что нелегальные мигранты представляют угрозу национальной безопасности для страны.

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