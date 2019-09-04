Луганск, 4 сентября 2019, 14:55 — REGNUM В районе населённого пункта Троицкое на минах подорвался автомобиль «Урал», перевозивший боевиков ВСУ. Об этом заявил 4 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, в результате взрыва получили ранения два боевика 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В пресс-службе отмечают, что мины были установлены членами 30-й бригады ВСУ, располагавшейся в том районе.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы населённых пунктов Калиново и Первомайск.
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