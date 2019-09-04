Луганск, , 14:55 — REGNUM В районе населённого пункта Троицкое на минах подорвался автомобиль «Урал», перевозивший боевиков ВСУ. Об этом заявил 4 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в результате взрыва получили ранения два боевика 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В пресс-службе отмечают, что мины были установлены членами 30-й бригады ВСУ, располагавшейся в том районе.

«При установке минно-взрывных заграждений преступники ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков», — сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы населённых пунктов Калиново и Первомайск.

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