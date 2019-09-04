Луганск, , 10:19 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды открывали огонь по территории ЛНР, сообщили 4 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ открывали огонь из вооружений БМП, ручных противотанковых и подствольных гранатомётов, вели огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия.

Обстреливались районы населённых пунктов Калиново и Первомайск. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В пресс-службе также рассказали, что разведкой народной милиции ЛНР были выявлены две разведывательные бронемашины ВСУ в районе населённого пункта Попасная и одна бронемашина в районе села Выскрива.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР из миномёта калибра 82 мм.

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