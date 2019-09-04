Анталья, Турция, , 14:35 — REGNUM В парке Антальи было найдено тело гражданки Украины, сообщило 3 сентября издание Yeni Alanya.

«Женщина была найдена за трансформаторной будкой в парке Муратпаша», — сказано в сообщении.

Полицейские установили, что 42-летняя гражданка Украины познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки, после чего уединилась с ним за трансформаторной будкой.

Подозреваемый в убийстве был задержан, у него нашли украшения погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в бассейне турецкого отеля утонула пятилетняя девочка, дочь российских туристов.

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