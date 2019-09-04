Архангельск, , 14:10 — REGNUM Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудило СУ СКР по Архангельской области и НАО в связи с гибелью ребенка в Турции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Семья из Плесецкого района Архангельской области приехала отдыхать на турецкий курорт Окурджалара 3 сентября. В первый же день в бассейне, расположенном на территории отеля, утонула их пятилетняя дочь.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мать девочки сообщила о том, что ребенок пропал из виду на несколько минут и то, как она утонула, никто не видел.