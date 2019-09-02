Хабаровск, , 11:18 — REGNUM Жители коттеджного посёлка Мичуринский под Хабаровском вынуждены перемещаться по своему населённому пункту на лодках — 700 метров дороги в поселении затоплены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Альфред Сислей. Наводнение в пор Марли. 1876 г

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Большая вода зашла в Мичуринский ещё в середине августа. В домах там проживает большое количество многодетных семей. Администрация поселения пока ничем помочь не может, предлагает переносить мебель и вещи на вторые этажи домов. Жителям также предлагается эвакуироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей юг Хабаровского края ждёт новая волна паводка. В Комсомольске-на-Амуре с 4 по 9 сентября уровень Амура может превысить 8 метров при опасном значении 6,5. Сегодня уровень реки у города Юности достиг отметки 753 см.