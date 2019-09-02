Хабаровск, , 10:31 — REGNUM Автодорога Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на грани затопления. Движение по трассе пока возможно, но в самых опасных местах дорожные службы уже делают насыпи на обочинах. Работы ведутся уже сутки. Из-за проливных дождей ситуация ухудшается с каждым часом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На 254 километре трассы вода уже подошла вплотную к дороге, там перекрыто движение по одной полосе. Транспортный поток пропускают по очереди. Участки на объездной дороге, которую используют дальнобойщики, уже затоплены, по ней практически невозможно ездить. Глубина воды по этой трассе — 30−40 см.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Хабаровского края ожидается новая волна паводка.