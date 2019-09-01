Иерусалим, , 17:05 — REGNUM В сторону израильского населенного пункта, расположенного на севере страны, запущена противотанковая ракета с территории Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в соцсети Twitter.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Из Ливана выпущена противотанковая ракета в направлении (израильского) населённого пункта», — говорится в сообщении военного ведомства.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

29 августа пресс-служба армии Израиля сообщила, что Иран якобы предпринимает активные усилия для налаживания в Ливане производства высокоточных ракет.

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