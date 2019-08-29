Иерусалим, , 17:14 — REGNUM

Иран и контролируемое им движение «Хезболлах» предпринимают активные усилия для налаживания в Ливане производства высокоточных ракет, заявила 29 августа пресс-служба армии Израиля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-служба приводит личные данные трёх граждан Ирана и одного жителя Ливана, под руководством которых, по мнению израильских военных, реализуется эта программа.

«В последние несколько месяцев Иран и «Хезболлах» активизировали усилия по налаживанию выпуска точного ракетного вооружения в Ливане и пытаются построить производство и модернизационные площадки в некоторых районах страны», — указано в сообщении

При этом военные Израиля заявляют, что такая деятельность может повлечь за собой последствия для Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней обстановка на границе Ливана и Израиля заметно обострилась. Ливанская сторона считает, что Израиль применяет беспилотники для ударов по ливанской территории.

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