Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Пятой, наивысшей, категории достиг ураган «Дориан» в Атлантическом океане у берегов США. Об этом 1 сентября сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в Twitter.

В ближайшее время в эпицентре урагана окажутся острова Абако и Багамские острова. Здесь ожидается продолжительный период сильных штормов, ураганного ветра и ливневых дождей, которые могут привести к оползням и наводнениям.

В настоящее время скорость ветра в эпицентре урагана составляет 257 километров в час.

Власти ряда американских штатов в связи с приближением стихии объявили режим чрезвычайной ситуации. В частности, режим ЧС введён в штатах Флорида, Джорджия и южная Каролина. Предполагалось, что первый удар урагана «Дориан» придётся на побережье Флориды, однако ураган сменил направление.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении урагана «Дориан» до четвёртого уровня угрозы из пяти возможных и приближении стихии к побережью Багамских островов.

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