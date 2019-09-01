Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Ураган «Дориан» подошел к побережью Багамских островов, об этом 1 сентября сообщается в представительстве Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Штормовые волны могут обрушиться на острова уже сегодня, 1 сентября, предупреждают синоптики. Порывы ветра составляют до 67 метров в секунду. В настоящее время «Дориан» находится в 110 км к югу от острова Большой Абако.

Власти ряда американских штатов ввели режим чрезвычайно ситуации. Урагану присвоен четвертый уровень угрозы из пяти возможных. Эксперты отмечают, что «Дориан» может продолжить набирать силу.

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