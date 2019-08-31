Пекин, , 15:52 — REGNUMОдин человек погиб, второй был задержан полицией после прыжка с многоэтажного здания на юго-западе Китая. Об этом 31 августа сообщает Центральное телевидение КНР.

Сообщается, что два парашютиста совершили прыжок с высоты 350 метров с 66-этажного здания в городе Куньмин. На место происшествия оперативно прибыли полиция и скорая помощь.

Один из прыгнувших со здания при приземлении получил травмы и был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм и кровопотери.

Второй парашютист приземлился благополучно. Он получил 10 суток административного ареста за нарушение правил и норм общественной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было заведено в Волгоградской области против руководства спортклуба, который предлагал своим посетителям прыжки с неисправными парашютами.

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