Волгоград, , 16:53 — REGNUM

В Волгоградской области директора авиационно-технического спортивного клуба и его заместителя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что руководители, зная о неисправном состоянии парашютных систем, всё-таки заключили договор на платные прыжки. Опасность грозила несовершеннолетним кадетам школы-интерната, сообщили 26 августа в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В июне 2019 года директор и заместитель клуба предоставили 26 кадетам услуги по прыжкам с парашютом на аэродроме вблизи рабочего посёлка Средняя Ахтуба. Следователи классифицируют их действия как преступный сговор, потому что руководители были осведомлены, что парашютные системы неисправны. Обвиняемых задержали на аэродроме сотрудники полиции. Обвиняемые могут лишиться свободы сроком на шесть лет.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области.