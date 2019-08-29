Ванино, Хабаровский край, , 04:07 — REGNUM

Паромная переправа Ванино — Холмск временно закрыта в связи с африканской чумой свиней (АЧС). Такое решение принято региональным управлением Россельхознадзора в целях недопущения распространения эпидемии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с выявленными случаями чумы свиней в Амурской области и Приморье, в Хабаровском крае введен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, вирус был выявлен в Приморье, далее — в Амурской области. В этих регионах также действуют режимы ЧС, ограничено движение транспорта.