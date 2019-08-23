Благовещенск, , 04:52 — REGNUM

Временная схема движения транспорта в Амурской области введена в связи с карантином, введенным из-за угрозы распространения эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В районе Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Такая схема сейчас действует в районе села Волково Благовещенского района, ранее движение транзитного автотранспорта было ограничено на трассе Благовещенск — Гомелевка.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин введён в Приамурье в связи с выявлением в регионе африканской чумы свиней. Карантинные мероприятия проводятся из-за опасного ветеринарного заболевания также в Приморье и Хабаровском крае.