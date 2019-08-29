Анапа, Краснодарский край, 29 августа 2019, 03:49 — REGNUM
Два фигуранта дела об изнасиловании в Анапе (Краснодарский край) арестованы решением суда на два месяца, передаёт РЕН-ТВ.
По словам представителей пресс-службы региональной прокуратуры, суд постановил отправить бывших полицейских в СИЗО:
«Ближайшие два месяца они проведут за решёткой».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два сотрудника полиции, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Анапе в ночь на 26 августа, уволены.
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