Москва, , 14:50 — REGNUM

Сексуальные преступления, в которых подозревают сотрудников полиции, — отвратительны и неприемлемы, однако связывать их с правоохранительной системой нельзя. Об этом заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя надругательства над девушками в Екатеринбурге и Анапе.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пескова спросили о возможной связи совершенных преступлений с «тотальной безнаказанностью» полицейских, однако представитель Кремля отказался формулировать проблему таким образом. Такие случаи возмутительны, «но не нужно это связывать с полицейскими», отметил он.

Преступления совершают граждане против других граждан, за эти должно следовать наказание по суду, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анапе были задержаны полицейские, подозреваемые в принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера ночью 26 августа. В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании. Преступление было совершено в ночь на 18 августа в служебной машине.

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