Москва, 28 августа 2019, 13:58 — REGNUM
Ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле проанализирует комиссия Минздрава России и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщается на сайте министерства.
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Отмечается, что комиссия из Москвы уже приступила к работе, будет проведена тщательная проверка инцидента.
Ход ведомственной проверки находится на контроле Министерства здравоохранения РФ. При этом в официальном заявлении говориться, что хирургическая помощь в ЦГБ № 1 продолжает оказываться.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое увольнение хирургов из ЦГБ № 1. Медики сообщили, что недовольны оплатой труда.
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