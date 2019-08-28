Москва, , 13:58 — REGNUM

Ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле проанализирует комиссия Минздрава России и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщается на сайте министерства.

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Отмечается, что комиссия из Москвы уже приступила к работе, будет проведена тщательная проверка инцидента.

Ход ведомственной проверки находится на контроле Министерства здравоохранения РФ. При этом в официальном заявлении говориться, что хирургическая помощь в ЦГБ № 1 продолжает оказываться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло массовое увольнение хирургов из ЦГБ № 1. Медики сообщили, что недовольны оплатой труда.

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