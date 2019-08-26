Тайбэй, , 04:46 — REGNUM

Два человека пострадали из-за тайфуна «Байлу», который обрушился на Тайвань 24 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Более 50 тыс. домов было повреждено, сообщили местные власти. Свыше 300 рейсов было отменено, более 200 морских поездок также было отменено. В общей сложности 14 мест было подтоплено, свыше 450 человек были вынуждены эвакуироваться, сообщили спасатели.

Ливни ударили по уездам городов Хуалянь и Тайдун на востоке страны, а также города Пиндун на юге. Как сообщало ИА REGNUM, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 137 км/ч.

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